السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة بعد قليل.. ماذا سيفعل زياد بعد مشاهدة شهيرة مع رجب؟

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

زادت حيرة متابعي مسلسل جميلة، وبدء التساؤل عن شخصية "رجب" الذي يجسد دوره الفنان صبحي خليل، والذي ظهر ويدعي أنه والد جميلة والتي تقوم بدورها النجمة ريهام حجاج.

مسلسل جميلة

دخلت شهيرة، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، في مشكلة جديدة بمسلسل جميلة، بعد ظهور شخصية "رجب" زوجها السابق، والذي كان في سفر ورجع ليحتضن مرة أخرى أسرتة ليجد شهيرة تزوجت من شخص أخر.

وفي الحلقة الماضية، شهد زياد زوج جميلة، والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، شهيرة تقف مع رجب، بحديقة منزلها، الأمر الذي زاد الشك والحيرة بداخل زياد، فهل سيخبر جميلة، أم سيكون له راي أخر؟

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مواعيد عرض مسلسل جميلة وقنوات عرض المسلسل 


هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

 

قصة أبطال مسلسل جميلة 

تقدم الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة وكيل نيابة، تحاول التفاني بالعمل، في ظل المشكلات التي تواجهها في إسرتها، وكشفها للكثير من الحقائق الغائبة عنها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

 يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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