الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 18| هل سينفذ أكرم تهديده ويتزوج من مي ؟

الفنان نبيل عيسي
الفنان نبيل عيسي

تصدر الفنان نبيل عيسي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دوره بمسلسل جميلة، والذي خطف الأنظار خلال الخلقة السابعة عشر، بعدما تحدى الجميع بزواجه من مي صديقتة.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل جميلة، للنجمة ريهام حجاج الكثير من الاحداث الشيقة خلال حلقة أمس السابعة عشر، فقد حاولت جميلة منع زواج شقيقها اكرم، والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، من الزواج من مي، والتي تقوم بدورها الفنانة مروة الأزلي.

استطاعت جميلة، في الوصول لسجلها الجنائي، لتكتشف أنها محكوم عليها غيابيًا في قضية بمدة سنة مع الشغل والنفاذ، كما انها فتاة سيئة السمعة، الأمر الذي دفع جميلة لإخبار أصدقاء أكرم من أجل الضغط علية للتراجع عن فكرة الزواج بها.

في المقابل، لم يستمع أكرم لكلام شقيقتة جميلة، بل ذهب إلى جميلة في منزلها، وتشاجر معها، مهددًا أيها بأنة سيتزوج من مي، وسيرفع قضية من أجل الحصول على ميراثه، حاول زياد زوج جميلة تهدئته، فهل سينفذ أكرم تهديده ويتزوج من مي أم لا؟

ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 17 وموعد الحلقة الثامنة عشر

"جميلة" الحلقة 17.. ريهام حجاج تكشف حقيقة صديقة شقيقها أكرم

قصة وأبطال مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج

تدور فكرة المسلسل عن جميلة، والتي تشغل منصب وكيل نيابة في النيابة الإدارية، والتي تواجه الكثير من المتاعب في حياتها الخاصة بعد وصية والدها الذي كتب ثروته بالكامل لها، الامر الذي دخلت جميلة بسببه في الكثير من الصراعات العائلية مع أشقائها ووالدتها.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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