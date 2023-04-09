الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة البحيرة.. يترأس فريقًا للمرور المفاجئ على المستشفيات بالمحافظة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، يرافقه  الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، و فريقًا من جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ، ضم فيه الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات ، للمرور على جميع أقسام مستشفى الرحمانية ، لمتابعة سير العمل ومدى الإنضباط الإدارى وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وقام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ ، بمستشفى الرحمانية وعلى هامش مروره على القسم ، قام  بإحالة عدد من القائمين على العمل به للتحقيق العاجل بالمديرية ، وذلك لكتابتهم للمرضى خيوط جراحية من خارج المستشفى رغم وجودها بها .

وأكد  وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة علي مجانية الخدمة تماما بالإستقبال والطوارئ ، وأكد على عدم تحمل المرضى لأى تكلفة علاجية، وقام بالمرور على عيادة الأسنان ، وأكد على رفع نسب العلاج التحفظي عن الحالة ، ويجب أن يكون هناك رفع للعيادة وتواجد أكثر للأطباء فى الفترة المسائية .

كما تابع الدكتور هانى جميعة والفريق المرافق الحضانة والعناية للأطفال ، وناظر  الجزء الذى تم تطويره من خلال المجتمع المدني ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لرجال المجتمع المدنى ، وتقديره للمتبرع .

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير المستشفى بسرعة الإنتهاء من التشطيبات النهائية فى التطوير ، ومراجعة الحضانات والعنايات بالنسبة للعهدة وادراجها فى العهدة ، على أن يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة فرش وتجهيز المكان المطور ، بحيث يصبح العدد ٣٠ حضانة و١٥ سرير عناية مركزة ، و١٥ أطفال مابين ٨ حضانات و٧ أسرة بالنسبة للعناية المركزة أطفال .

وكذلك عمل ملاحظة مكونة من ٦ أسِرة للأطفال ، وقسم أطفال ، بحيث يكون هناك قسم متكامل للأطفال ، حيث أن القوى البشرية الموجودة بالمستشفى مؤهلة ، وعددها كافٍ لتشغيل الخدمة على أعلى مستوى .

كما تفقد وكيل الوزارة الجزء الخاص ببنك الدم التجميعي ، والجزء الخاص بعيادة الأسنان ، واثنى على العمل الموجود ، وأكد على ضرورة أن يكون هناك توسعة من بنك الدم لعيادة الأسنان ، حتى يكون هناك قسم أسنان متطور .

من ناحية أخرى أكد الدكتور حموده الجزار بضرورة الحرص على تقديم كافة الخدمات للمرضى بصورة جيدة ولائقة ، وبالتأكيد على فريق العمل ببذل مزيد من الجهد ، لتحسين الأداء لتقديم خدمة ذات جودة تنال ثقة المواطنين .

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