وكيل صحة البحيرة.. يترأس فريقًا للمرور المفاجئ على المستشفيات بالمحافظة

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، يرافقه الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، و فريقًا من جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ، ضم فيه الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات ، للمرور على جميع أقسام مستشفى الرحمانية ، لمتابعة سير العمل ومدى الإنضباط الإدارى وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وقام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ ، بمستشفى الرحمانية وعلى هامش مروره على القسم ، قام بإحالة عدد من القائمين على العمل به للتحقيق العاجل بالمديرية ، وذلك لكتابتهم للمرضى خيوط جراحية من خارج المستشفى رغم وجودها بها .

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة علي مجانية الخدمة تماما بالإستقبال والطوارئ ، وأكد على عدم تحمل المرضى لأى تكلفة علاجية، وقام بالمرور على عيادة الأسنان ، وأكد على رفع نسب العلاج التحفظي عن الحالة ، ويجب أن يكون هناك رفع للعيادة وتواجد أكثر للأطباء فى الفترة المسائية .

كما تابع الدكتور هانى جميعة والفريق المرافق الحضانة والعناية للأطفال ، وناظر الجزء الذى تم تطويره من خلال المجتمع المدني ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لرجال المجتمع المدنى ، وتقديره للمتبرع .

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير المستشفى بسرعة الإنتهاء من التشطيبات النهائية فى التطوير ، ومراجعة الحضانات والعنايات بالنسبة للعهدة وادراجها فى العهدة ، على أن يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة فرش وتجهيز المكان المطور ، بحيث يصبح العدد ٣٠ حضانة و١٥ سرير عناية مركزة ، و١٥ أطفال مابين ٨ حضانات و٧ أسرة بالنسبة للعناية المركزة أطفال .

وكذلك عمل ملاحظة مكونة من ٦ أسِرة للأطفال ، وقسم أطفال ، بحيث يكون هناك قسم متكامل للأطفال ، حيث أن القوى البشرية الموجودة بالمستشفى مؤهلة ، وعددها كافٍ لتشغيل الخدمة على أعلى مستوى .

كما تفقد وكيل الوزارة الجزء الخاص ببنك الدم التجميعي ، والجزء الخاص بعيادة الأسنان ، واثنى على العمل الموجود ، وأكد على ضرورة أن يكون هناك توسعة من بنك الدم لعيادة الأسنان ، حتى يكون هناك قسم أسنان متطور .

من ناحية أخرى أكد الدكتور حموده الجزار بضرورة الحرص على تقديم كافة الخدمات للمرضى بصورة جيدة ولائقة ، وبالتأكيد على فريق العمل ببذل مزيد من الجهد ، لتحسين الأداء لتقديم خدمة ذات جودة تنال ثقة المواطنين .