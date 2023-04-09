الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«السكر والصناعات التكاملية»: إنتاج 655 ألف طن سكر حتى الآن

قصب
قصب

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب توريد محصول القصب من المزارعين إلى 6.250 ملايين طن قصب وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

قال اللواء عصام البديوي، رئيس الشركة في تصريحات اليوم إنه تم إنتاج نحو 655 ألف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين وجاري تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أضاف التي ستقوم بدورها بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

أشار إلى أنه تم استلام نحو 570 ألف طن من البنجر، حيث تم إنتاج حوالي 6250 طن سكر حتى الآن، منوها إلى أنه تم سداد نحو 6 مليارات جنيه من مستحقات للمزراعين حتى الآن.

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