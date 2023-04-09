وقفة تضامنية بالمحاكم الأردنية تضامنًا مع المرابطين في «الأقصى»

نظمت نقابة المحامين الأردنية، الأحد، وقفة تضامنية في جميع محاكم المملكة، تضامنا مع الفلسطينيين والمرابطين في المسجد الأقصى.

وصرح نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، فى تصريحات صحفية، أن هذه الوقفة هي أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، دعما لهم في رباطهم وجهادهم في المسجد الأقصى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

شدد أبو عبود على أن نقابة المحامين الأردنية تمارس الدور التقليدي والتاريخي لها، في دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته التي نعتبرها قضية وجود، مشددا على أن النقابة ستكون لها صولات وجولات، وستعمل بكل قوة لدعم الأهالى في فلسطين.

كما قررت النقابة الأردنية التبرع بـ50 ألف دينار من صندوق دعم الصمود للشعب الفلسطيني لشراء أدوية ومستلزمات طبية وتسليمها إلى المستشفى الميداني للقوات المسلحة الأردنية في غزة لاستكمال دوره في رعاية ومعالجة المواطنين.

وقررت تقديم الدعم المادي والقانوني للمحامين المقدسيين بالدفاع عن المعتقلين في القدس لدى الاحتلال، بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية العليا في القدس.