مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18.. يسرا تغني "العتبة جزاز"

انطلق قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 على شبكة قنوات سي بي سي من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 بطولة النجمة يسرا تواجدها وأسرتها وفوقية وإنشراح في سيارة عنبة في طريق إلى الفرح والعثور على طنط سوسو.

وفي الطريق يغني عنبة مطرب المهرجانات أغنية حزينة تضايق المتواجدين فتقرر "فوقية" شيماء سيف الغناء لتشاركها الغناء "سميحة" التي تقدم دورها يسرا وتغني أغنية "العتبة جزاز" وسط فرحة كل ركاب السيارة في مشهد كوميدي مختلف.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 هي أول حلقة جديدة تعرض اليوم وبدأت في العرض في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا عبر قناة سي بي سي ويعرض على سي بي سي دراما في تمام السادسة والربع

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا والنجوم الكبار ومنهم محمد ثروت وشيماء سيف والفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي ومحمد أوتاكا وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان عبد الله مشرف بمشاركة عدد من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.

ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة هو التعاون الأول للسيناريست محمد ذو الفقار مع النجمة الكبيرة يسرا والمسلسل الجديد من إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.