السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17| سامح في ورطة بسبب نيللي

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرض قبل قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17

وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17 للنجمة يسرا عددا من المواقف الكوميدية حيث شهدت الحلقة وصول “علي وحماصة” إلى مصنع سمير من أجل معرفة أسباب إرساله “حسني” لمراقبتهم وتخرج جاكي “إيمان السيد”  من أجل محاولة احتواء الموقف والسيطرة عليهم وتخطط جاكي وسمير من أجل تجنيد علي وحماصة للعمل معهم ضد سميحة وأولادها خاصة مع استجابة حماصة لحديثها.

تتحدث سماح مع حسام عن خطتها لدراسة السينما رغم رغبة أهلها في دراسة الطب في الوقت الذي تتواجد فيه نيللي في منزل سميحة مع سامح بمفردهم وتقوم بعمل أكل له وأثناء إعطائه الطعام بيدها تدخل سميحة وفوقية في موقف كوميدي وتسألهم “بتعملوا ايه في الضلمة”.

 

1000 حمد الله ع السلامة| مواعيد عرض مسلسل يسرا والإعادة

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل النجمة يسرا الجديد 1000 حمدالله على السلامة يشارك معها فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان محمد ثروت بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار منهم الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم، والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

 

المسلسل الجديد يقدم رحلة الدكتورة سميحة وأولادها بعد العودة من رحلة هجرة إلى كندا بحثا عن حماتها من أجل تنفيذ وصية زوجها والحصول على الميراث المقدر بملايين الدولارات وسط مواقف كوميدية متعددة.

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موعد عرض مسلسل سره الباتع 

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