الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من هي جوري بكر التي قامت بدور وداد في جعفر العمدة؟

جعفر العمدة
جعفر العمدة

أثارت الفنانة جوري بكر التي تجسد شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة أمام الفنان محمد رمضان، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، بسبب الشخصية التي تلعبها في مسلسل جعفر العمدة، والتي كان آخرها زواجها من شخص آخر غير زوجها بشكل مفاجئ.. فمن هي جوري بكر؟. 

-  هي ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام.

- أنهت جوري دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من برنامج في الإمارات.

- في شهر سبتمبر عام 2022، احتفلت الفنانة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

- نشرت جوري بكر فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت عليه: "قلت نعم لحب حياتي"،  كما نشرت  جوري بكر صورة لها برفقة خطيبها عبر الاستوري وكتبت عليها "عوض ربنا جميل أوي".

- شاركت  "جوري بكر" المطرب العالمي من أصل باكستاني "عمران خان"، فيديو كليب بعنوان satisfy، من ألبومه الأخير.

- شاركت جوري بكر فى مسلسل البرنس، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، للنجم محمد رمضان، حيث قامت بأداء شخصية "هايدي".

كانت جوري بكر قد أثارت الجدل في حلقة أمس من مسلسل جعفر العمدة، حيث تزوجت عدو محمد رمضان في المسلسل رغم عدم طلاقها من شقيق جعفر العمدة، ما أثار تساؤلات حول هل أجبرت زوجها على إمضاء ورق رغما عنه؟ ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

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