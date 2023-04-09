الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بما يمثل خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى المبارك، وانتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، وصاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، والقادرة على ضمان أمنه، إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلين في العبادة.

وأكد "المجالي"، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية التصعيد في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومسئولية التدهور الذي سيتفاقم، إن لم توقف اقتحاماتها للأقصى والتضييق على المصلين في هذه الأيام المباركة.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشئون الأقصى المبارك. 
 

وزارة الخارجية الأردنية الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى إسرائيل الأراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة

وضع حجر الأساس لمشروع هندى باستثمارات 110 ملايين دولار بـ"اقتصادية قناة السويس"

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أحمد وفيق لـ"الدستور": وافقت على "سره الباتع" بسبب خالد يوسف

"المركزي للمحاسبات" يبرز مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

مصادر لـ"الدستور": تغيير قريب لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

«المشاط» تشارك فى فعالية «قوة رأس المال فى التنمية المستدامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادي! إحنا في مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية