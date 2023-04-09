مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.. شريان حياة

نشرت الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان:

المشروع يمتد من أسوان إلى أبو سمبل في مصر بطول 285 كيلو مترا مرحلة أولي، بعد ذلك سيتم الربط بين أبو سمبل إلى وادى حلفا بالسودان بطول 80 كيلومترا، كمرحلة ثانية.

سيتم الاستخدام لنقل البضائع لتعزيز التبادل التجاري والتوسعات المستقبلية بين البلدين.

الخط يسير في مصر حوالي 350 كيلومترا، ثم يمر ببحيرة ناصر ليصل إلى السودان.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه مصري.