القاهرة الإخبارية: كوريا الشمالية تمتنع عن الرد على اتصالات "الجنوبية"

قال مسئولون في كوريا الجنوبية إنَّ بيونج يانج لم ترد على مكالمة صباحية روتينية عبر الخط العسكري الساخن لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأحد، لأسباب غير واضحة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ووفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، يجري البلدان مكالمتين يوميًا، الأولى صباحًا والثانية بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، لكن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.

وأجرى الجنوب، الأحد، مكالمة عبر الخط العسكري الساخن في التاسعة صباحًا، لكن لم يتم الرد عليها مرة أخرى، وفقًا لمسئولي وزارة الدفاع، ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال مسئولو الوزارة، إنهم يخططون لمحاولة الاتصال بالشمال الساعة 4 مساءً، ومن غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات، لكن الامتناع عن الرد يأتي وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد تجارب الأسلحة الأخيرة لكوريا الشمالية، احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.