الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 567 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

أدوية بيطرية
أدوية بيطرية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 567 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وقاد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية، وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر، بداخلها إجمالي 567 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

-ضبط كلمة عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية

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