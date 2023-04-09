متابعة الرئيس السيسى سير العمل فى سد "نيريرى" بتنزانيا تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سير العمل في سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذ تحت إشراف الحكومة المصرية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتحت عنوان: "السيسي يبحث سير العمل في سد "نيريرى" بتنزانيا"، قالت صحيفة "الجمهورية"، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات سير العمل في سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموى يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يسهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليًا بالبلاد، ومن ثمّ، يمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجـزار، لتناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: "حصر أملاك وأصول الري وإزالة التعديات عليها"، نقلت صحيفة الجمهورية عن الدكتور هاني سويلم، وزير المـوارد المائية والري، تأكيده أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خـلال اجتماع عقده وزيـر الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها.

واقتصاديًا، وتحت عنوان «المركزى»: 42.3 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية.. و147% ارتفاعًا في الشمول المالي، قالت صحيفة "الأهرام" أكد البنك المركزى إحراز تقدم ملحوظ فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت نموًا بلغ 147%، ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات فى البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 42.3 مليون مواطن، بما يعادل 64.8% من إجمالى المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تقرير المركزى حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2022 أظهر حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ 18.3 مليون سيدة فى نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016، كما ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن، محققة معدل نمو 54% خلال الفترة نفسها.

وعربيًا، وتحت عنوان إصابات في الضفة وغزة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز.. ومحاولة دهس فى القدس‬، قالت صحيفة الأهرام واصلت القوات الإسرائيلية انتشارها الأمني المكثف واقتحامها لعدد من المدن والبلدات بالضفة الغربية أمس، متسببة في إصابة شابين فلسطينيين أمس بالرصاص فى بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وذلك وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.‬

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم بالضفة الغربية فجرًا، من مدخلها الشرقى، وتمركزت فى محيط مخيم نور شمس، كما نشرت قناصتها فى المنطقة المقابلة للمخيم.. موضحة أن مصادر محلية ذكرت أن طواقم الجيش الإسرائيلي اعتدت بالضرب على شابين من أهل المدينة.‬

ولفتت الصحيفة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق الجيش لقنابل الغاز بشكل مكثف تجاه منازلهم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.‬

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: "النقل" تتابع معدلات الإنجاز في مشروعات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع قالت صحيفة "المصري اليوم"، تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل معدلات الإنجاز في مشروعات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة العلمين مطروح"، مؤكدًا أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وسيكون له تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله خلال جولته التفقدية للمشروع أمس، إن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة والمناطق السياحية والثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية، كما ستسهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة مع الإسهام في نقل المنتجات واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

وصحيًا، وتحت عنوان: "افتتاح المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض"، قالت صحيفة "المصري اليوم"، أعلنت وزارة الصحة أمس، عن افتتاح مركز التحكم والسيطرة على الأمراض، وكذا التدشين الرسمي للعمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وذلك بمقر المركز المصري للتحكم في الأمراض بمنطقة إمبابة، موضحة فحص 110 آلاف من راغبي الزواج وإصدار 79 ألف شهادة طبية موثقة وزيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لــ313 مركزًا، لافتة إلى أن المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض يعد نواة منظومة بحثية ضخمة بالوزارة.