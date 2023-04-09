خالد سرحان يكشف كواليس تجسيده دور الدرويش فى "سره الباتع"

علق الفنان خالد سرحان، على دوره في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، مؤكدًا أنه هو من اختار دوره، معقبًا: أنا اللى اخترت شخصية "الدرويش عبدالله"، حيث كانت رغبة خالد يوسف إسناد دور أخر لي بالمسلسل".

وأضاف سرحان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: " سألت المخرج مين هيعمل دور الدرويش فقالي لسه مخترتش، فقلت له عايز أعمل الدور".

وأوضح أن دوره الأصلي كان عبارة عن شخصية إخواني، لكنه استطاع أن يقنع المخرج، معقبا: "قلت لخالد الدور عاجبني، وأنا حاسس هعمله حلو، وبعد فترة قالي ما دام نفسك فيه أوي كده يبقى هتعمله كويس ووافق إنه يسند لي الدور".

وعن سر اختياره لشخصية "الدرويش عبدالله"، قال: كلام الشخصية وحوارها ممتع للغاية حيث تكتشف فجأة أنه كان قاتل مأجور وتائب بمعنى أنها شخصية ممتعة تمثيليا، وذاكرتها بكل جوانبها ولم اعتمد على التقليد".

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصّة الأديب الراحل يوسف إدريس، سيناريو وحوار خالد يوسف، ومصطفى إبراهيم وخالد كساب، وموسيقى تصويرية راجح داوود.