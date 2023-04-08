السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

فيما شدد الكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، علي تخفيض أعمدة الإنارة العامة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75 % بدلاً من 50 %.

 

وعلي صعيد منفصل، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة امتدت حتى الواحدة صباحاً، داخل مدينة كفر الزيات تابع خلالها أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة، وذلك بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

 

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة والذي عانى على مدار عقود من الازدحام المروري على مدار اليوم.

 

كما تفقد المحافظ عدد من الشوارع التي رصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يتم رصف شوارع (السينما، الرادار، السحلي، الإمام علي، الحج سليم ومدرسة بيبي لاند).

 

غلق وتشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة إجراءات الاحترازية استمرار الحملات والمتابعة استهلاك الكهرباء أعمدة الإنارة العامة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المهندس ناصر حسن

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