مصرع ربة منزل وإصابة 2 فى حادث تصادم بالمنيا

وقع حادث تصادم سيارة بتروسيكل بمدخل الطريق الصحراوي الغربي أمام العدوة، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة اثنين آخرين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى العدوة المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من مركز شرطة العدوة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بتروسيكل، عند مدخل مدينة العدوة، بالطريق الصحراوي الغربي، وبه متوفى ومصابون.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل مقيمة بمركز العدوة، وإصابة شخصين بكسور وكدمات، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى العدوة المركزي.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.