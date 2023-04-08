الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل منزل بالصف فى الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل منزل بالصف، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل منزل بالصف.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع داخل منزل بمنطقة استراحة الحاج محمد إبراهيم- عرب غمازة- بجوار الطريق الدائري ونفق التقسيم- الصف.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المنازل المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.