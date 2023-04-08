السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين صدمتهم سيارة على طريق الواحات بأكتوبر

جريدة الدستور

لفظ أحد الأشخاص أنفاسه الأخيرة بينما أصيب اثنان آخران جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء محاولتهم عبور الطريق أمام مول مصر بطريق الواحات مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مول مصر بطريق الواحات مدينة 6 أكتوبر بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بـ3 أشخاص أثناء محاولة عبورهم الطريق مما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة اثنين آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مول مصر طريق الواحات مدينة 6 أكتوبر

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