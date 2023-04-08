حبس متهم بترويج الحشيش فى الشروق 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة الشروق قد تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على: «كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 6 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.