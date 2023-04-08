السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسر جلال: كل التحية والتقدير لـ«المتحدة» على ما تقدمه من أعمال درامية

ياسر جلال
ياسر جلال

عبّر الفنان ياسر جلال، عن فخره بالمناظر الجميلة في أنحاء مصر، والتي شاهدها خلال تصوير مشاهد من مسلسله "علاقة مشروعة"، الذي عرض في رمضان الحالي على شاشتي "الحياة" و"دي إم سي".

وقال "جلال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"صورنا بعض مشاهد العمل في محافظة أسوان، وكنت منبهرًا للغاية، فتلك هي المرة الأولى التي أتواجد فيها في أسوان، ورأيت أن بلادنا جميلة للغاية ومليئة بالأماكن الرائعة التي تصلح أن نصور فيها، وهناك أماكن كثيرة تصلح أن نصور فيها وتقدم صورة مميزة".

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وعن أعمال الشركة المتحدة هذا العام قال "جلال": إن "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذا العام أعمالًا متنوعة ومشوقة وممتعة، وأشكرهم على هذا المجهود، وهذا شيء مشرف أن نرى الأعمال الدينية تعود مرة أخرى مثل (رسالة الإمام)".

وتابع: "كما نرى الأعمال الوطنية والاجتماعية والصعيدية والشعبية والكوميدية، لذلك أنا سعيد للغاية بالتعاون مع الشركة المتحدة وأوجه لها كل التحية والتقدير".

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن مسلسل علاقة مشروعة حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب الفنان ياسر جلال، منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وميمي جمال، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي، ومن إنتاج ميديا هب ودراما وفور إيفر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال الحياة دي ام سي

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