السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت 8 أبريل 2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك حرص الكثير من المسلمين على معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنوك عبر جوجل، مع زيادة إقبال المسافرين لقضاء الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنوك

حقق سعر الريال السعودي في اليوم السبت 8-4-2023، مستوى صرف أمام سعر الجنيه المصري عند مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار صرف كافة العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري، وينشر "الدستور" بهذا التقرير سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي  اليوم السبت 8 أبريل 2023 في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الريال السعودي  اليوم السبت 8 أبريل أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية، مبلغ 8.20 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
عرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 أبريل 2023 في بنك القاهرة
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 ابريل 2023 في بنك مصر
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم السبت 8 أبريل 2023 في بنك البركة
وفي بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنك الأهلي المصري
طرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية السعودي اليوم السبت 8 أبريل 2023 في بنك المشرق
أما سعر الريال السعودي في بنك المشرق، حقق مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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