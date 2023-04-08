السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات فى العثور على جثة سفير السودان السابق: لا توجد شبهة جنائية

جثة
جثة

كشف تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة متحللة لسفير السودان السابق داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الدقي.

 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الدقي يفيد تلقيه بلاغًا من مسئولي أحد الفنادق بشارع عادل حسين رستم بجوار مستشفى مصر الدولي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة نزيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسفير السودان السابق يدعى “إدريس سليمان يوسف مصطفي” 68 سنة، لا يوجد بها أى إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين عليها.

 

وكشفت التحريات أن سفير السودان السابق توفى منذ 3 أيام داخل غرفته، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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التحريات فى العثور على جثة سفير السودان السابق: لا توجد شبهة جنائية

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