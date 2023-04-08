السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. نسور الجو يُحبطون الهجوم الإرهابي على الشيخ زويد

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرصت الحلقة الـ16 من مسلسل “الكتيبة 101” الدور الحاسم للقوات الجوية في حسم الهجوم الإرهابي على مدينة الشيخ زويد، حيث بدأت طائرات "الأباتشي" في تنفيذ ضربات مكثفة لمواقع تجمع العناصر التكفيرية التي تنفذ الهجوم.

وألحقت طائرات القوات الجوية خسائر كبيرة في صفوف العناصر التكفيرية ونجحت بدورها الفاعل في صد الهجوم على مدينة "الشيخ زويد".

واستبسل ضباط وجنود القوات المسلحة في مواجهة الهجوم المكثف على المدينة وعرضت الحلقة 16 من مسلسل “الكتيبة 101” كواليس هجوم التكفريين العنيف على أكمنة الجيش بمحيط الشيخ زويد والذي استخدمت فيه العناصر الإرهابية جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة إضافة إلى قصف الأهداف المدنية والعسكرية بمدافع الهاون.


ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة الخامسة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

تكريم الأطفال الأيتام في حفل إفطار بشمال سيناء (فيديو وصور)

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. "الكوماندا" يسعى للانتقام من "مهرة"

مع أولى حلقات "تحت الوصاية".. منى زكي تحتل صدارة ترند "تويتر"

ترحيل عصابة يابانية من كمبوديا بعد الاحتيال بالهواتف

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. الضابط "هارون" يتحدى القصف ويطلب الإذن بدعم زملائه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب