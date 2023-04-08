"الكتيبة 101" الحلقة 16.. نسور الجو يُحبطون الهجوم الإرهابي على الشيخ زويد

عرصت الحلقة الـ16 من مسلسل “الكتيبة 101” الدور الحاسم للقوات الجوية في حسم الهجوم الإرهابي على مدينة الشيخ زويد، حيث بدأت طائرات "الأباتشي" في تنفيذ ضربات مكثفة لمواقع تجمع العناصر التكفيرية التي تنفذ الهجوم.

وألحقت طائرات القوات الجوية خسائر كبيرة في صفوف العناصر التكفيرية ونجحت بدورها الفاعل في صد الهجوم على مدينة "الشيخ زويد".

واستبسل ضباط وجنود القوات المسلحة في مواجهة الهجوم المكثف على المدينة وعرضت الحلقة 16 من مسلسل “الكتيبة 101” كواليس هجوم التكفريين العنيف على أكمنة الجيش بمحيط الشيخ زويد والذي استخدمت فيه العناصر الإرهابية جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة إضافة إلى قصف الأهداف المدنية والعسكرية بمدافع الهاون.



ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.