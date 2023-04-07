"أون تايم سبورت" يفوز على "كورة بلس" بهدف نظيف في دورة "المتحدة"

استطاع فريق “أون تايم سبورت” تحقيق الفوز على فريق “كورة بلس” بنتيجة واحد صفر في المباراة التي جمعت بينهم خلال اليوم الثاني بدور 16 للدورة ‏الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ‏والتي تقام على ملاعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة.

واستطاع أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي إحراز هدف الفوز خلال مجريات الشوط الثاني للمباراة، ‏وبهذه النتيجة يصعد أون تايم سبورت ‏إلى دور الثمانية للبطولة لملاقاة فريق جريدة الدستور الذي حقق أيضا انتصارا بنفس النتيجة على فريق مبتدأ.