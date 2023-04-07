الحلقة 16 من رسالة الإمام.. إدريس عن الشافعي: "من الأجواد الذين لا يردون السائل"

في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تعود كاميرا المخرج الليث حجو إلى الجامع حيث يجلس الشافعي في حيرة من أمره بعد الأزمة التي وضعه فيها إدريس، يبحث عن إجابة لإدريس بحجة الإجماع في كتاب الله.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16



في أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل رسالة الإمام، يجلس الإمام الشافعي في حلقة العلم وسط تلاميذه خلال إلقائه أحد الدروس عن الفتوى والقياس، لا يزال يبحث عن إجابة لإدريس بحجة الإجماع في كتاب الله. يتوجه تلميذ الشافعي - الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد أنور- إلى إدريس -الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان أمير صلاح الدين- ويسأله ماذا فعل ذلك كان من الممكن أن تسأل الإمام منفردًا ليس في قلب حلقته.

يقاطعه إدريس مجيبا بأنه استأذن الإمام أن يسأل فأذن له وهو من الأجواد الذين لا يردون السائل، ليرد عليه تلميذ الشافعي ما الذي تريده من سؤالك.

ينظر إليه إدريس ويسأله "لماذا تجلس في حلقته وتلازمه حتى صرت أقرب تلاميذه إليه، ليجيبه تلميذ الشافعي لأخذ من علمه، ليرد عليه إدريس وأنا كذلك لأخذ من علمه وأحسبه فلا تقلق عليه يا يوسف.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16



يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي



وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".