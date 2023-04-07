ضبط كميات كبيرة من السولار المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالغربية

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 17.364 آالف لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بعد أن قاما محمد فوزي أحمد فاروق، وتامر الاشعل، مفتشا الرقابة التجارية بمديرية التموين بالمحافظة، بالمرورعلى محطات تموين السيارات بدائرة مركز طنطا، وتم جرد الأرصدة، ومطابقة السجلات.

وأسفر الجرد على وجود كميات مُخزنة وغير مُطابقة للرصيد المكتوب والمُسجل بالدفاتر الخاصة بالسولار المُدعم، بلغ قدرها 7 آلف لتر سولار داخل طلمبة رصيف وكمية قدرها 3 آلف 564 لتر سولار داخل طلمبة رصيف أخري، وكذلك تم ضبط كمية وقدرها 6 آلف و800 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات، وجميعهم داخل نطاق مركز طنطا، وبلغ إجمالى هذه الكميات 17.364 الف لتر سولار، تم تجميعها جميعا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح السريع وتم ضبطها قبل البيع وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات بدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، وتم إخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

وفي سياق متصل، قاد المهندس محمد هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 3200عبوة شريط تحليل سكر ومشرط جراحى وخيوط جراحية انتهاء مايو 2022، وأغسطس ويونيو 2020، داخل شركة لبيع المستلزمات الطبية بمدينة طنطا.

كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط كميات من عبوات مستحضرات تجميل المنتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات، خلال حملة تفتيشية.

ماكينة رصيف

محطة سولار