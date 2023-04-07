الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية» تبث الصور الأولى لعملية إطلاق النار والدهس في تل أبيب

إطلاق النار والدهس
إطلاق النار والدهس في تل أبيب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، الصور الأولى لعملية إطلاق النار وحادث الدهس في تل أبيب.

ووقعت عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، مساء اليوم، أسفرت عن مقتل إسرائيلي، وإصابة 6 آخرين.

وكان مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن أنه يتابع تفاصيل الحادث المزدوج "دهس وإطلاق نار" في تل أبيب، بشكل مستمر.

ووجه نتنياهو جهاز الشرطة الإسرائيلي بتنفيذ أمر تعبئة لكل قوات الاحتياط وحرس الحدود، حسبما أذاعت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي.

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