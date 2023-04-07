الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6

إطلاق نار في تل أبيب
إطلاق نار في تل أبيب

وقعت عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، منذ قليل، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي، وإصابة 6 آخرين. 

وتجري القوات الإسرائيلية عملية تمشيط واسعة لموقع الحادث من أجل اعتقال المنفذ، حسبما أذاعت القناة 14 في التليفزيون الإسرائيلي. 

وقال شهود عيان إن سلاح منفذ الحادث تعطل وهو ما منع سقوط المزيد من القتلى والمصابين. 

وتعد تلك العملية هي الثانية خلال 24 ساعة، حيث وقعت عملية إطلاق نار، صباح اليوم، في منطقة الأغوار، نفذها فلسطيني، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. 

وكشفت التقديرات الإسرائيلية الأولية عن أن فلسطينيين كانا يستقلان سيارة، وأطلقا النيران تجاه المركبات الإسرائيلية، ومن ثم انسحبا من مكان الحادث.

وأمر يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، بتعزيز الحماية على كل الطرق والتقاطعات مع المستوطنات في الضفة الغربية.

عملية دهس إطلاق نار إسرائيل مقتل إسرائيلي تل أبيب

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