الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. محمد دياب في عداء مع منى زكي

تحت الوصاية
تحت الوصاية

حذرت منى زكى ابنها ياسين من الحديث مع جده أو جدته أو عمه في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

وظهر محمد دياب في أحداث  مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 في دور "الريس صالح" وهو الذي يدير مركب "الريس عادل" زوج منى زكي الذي توفي، وقد تمت سرقة المركب في أول حلقة من الحلقات.

ودارت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى ، انتقال منى زكي من محافظتها السويس لتنتقل تعيش في محافظة الإسكندرية.

وظهر أحمد خالد صالح في المشهد الثاني من مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 حيث استقبل منى زكي أولادها لكي تسكن عنده وعندما سأل علي زوجها قالت عكس الحقيقة حيث قالت له: "زوجي يعمل في السويس" بينما زوجها متوفي.

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قصة مسلسل تحت الوصاية 

بدأت الآن أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية للفنانة مني زكي، وبدأت أولى حلقات المسلسل بزيارة مني زكي لقبر زوجها، وهي تحكي معاناتها في الحياة بعظ فراقه، ولديها من زوجها المتوفي ولد وبنت.

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل تحت الوصاية 

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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