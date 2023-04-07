تعمل بها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.. معلومات عن "حرفة الصيد"

تتألق الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية والذي تنطلق أولى حلقاته اليوم الجمعة، حيث ينتمي لفئة الـ15 حلقة، وتجسد دور "حنان"، الأم الأربعينية التي توفي زوجها وترك لها طفلين، لتتحمل المسؤولية، وتبدأ رحلة البحث عن وظيفة فلم تجد سوى حرفة الصيد التي امتهنها زوجها، لتنزل وسط العمال بميناء دمياط وتحارب من أجل إثبات نفسها كصيَّادة وريس مركب.

مسلسل تحت الوصاية

وتستعرض “الدستور”، معلومات عن حرفة الصيد التي تعمل بها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، وهي كالتالي:

1- الصيد حرفة امتهنها المصريون القدماء منذ أكثر من 40 ألف عامًا.

2- للصيد أشكالًا كثيرة ومتنوعة، لكن صيد "الشبك"، هي الحرفة التي تعمل بها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.

3- تشتهر عزبة البرج في محافظة دمياط بالصيد وتصنيع المراكب.

4- يخرج أهالي المدن الساحلية دمياط وكفر الشيخ والبحيرة، للبحث عن أرزاقهم داخل المياه المحلية والإقليمية.

5- هناك رحلات مختلفة لحرفة الصيد، منها صيد اليوم الواحد الذي يتم في بحيرة البرلس أو المنزلة أو بالقرب من ميناء دمياط.

6- أهالي عزبة البرج في دمياط يفضلون الخروج في رحلات صيد طويلة تمتد إلى شهر في المياه الإقليمية للدول المختلفة.

7- مهنة الصيد من الحرف الشاقة التي يمتهنها الرجال نظرا لأنها تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، لكن بعض نساء المدن الساحلية يفضلن مساعدة أزواجهن كما فعلت منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول، حنان التي تعمل ربة منزل حتى يموت زوجها لتغادر مدينتها وتذهب لبورسعيد، لتبدأ عملها في مهنة الصيد وتواجه العديد من الأزمات، لرفض الرجال المحيطين بها عملها في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال، مما يخلق دراما وتشويق تستمر طوال حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك منى زكي في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير ن النجوم، أبرزهم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى جوهر.

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