الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعمل بها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.. معلومات عن "حرفة الصيد"

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تتألق الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية والذي تنطلق أولى حلقاته اليوم الجمعة، حيث ينتمي لفئة الـ15 حلقة، وتجسد دور "حنان"، الأم الأربعينية التي توفي زوجها وترك لها طفلين، لتتحمل المسؤولية، وتبدأ رحلة البحث عن وظيفة فلم تجد سوى حرفة الصيد التي امتهنها زوجها، لتنزل وسط العمال بميناء دمياط وتحارب من أجل إثبات نفسها كصيَّادة وريس مركب.

مسلسل تحت الوصاية

وتستعرض “الدستور”، معلومات عن حرفة الصيد التي تعمل بها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، وهي كالتالي:

1- الصيد حرفة امتهنها المصريون القدماء منذ أكثر من 40 ألف عامًا.

2- للصيد أشكالًا كثيرة ومتنوعة، لكن صيد "الشبك"، هي الحرفة التي تعمل بها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.

3- تشتهر عزبة البرج في محافظة دمياط بالصيد وتصنيع المراكب.

4- يخرج أهالي المدن الساحلية دمياط وكفر الشيخ والبحيرة، للبحث عن أرزاقهم داخل المياه المحلية والإقليمية.

5- هناك رحلات مختلفة لحرفة الصيد، منها صيد اليوم الواحد الذي يتم في بحيرة البرلس أو المنزلة أو بالقرب من ميناء دمياط.

6- أهالي عزبة البرج في دمياط يفضلون الخروج في رحلات صيد طويلة تمتد إلى شهر في المياه الإقليمية للدول المختلفة.

7- مهنة الصيد من الحرف الشاقة التي يمتهنها الرجال نظرا لأنها تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، لكن بعض نساء المدن الساحلية يفضلن مساعدة أزواجهن كما فعلت منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول، حنان التي تعمل ربة منزل حتى يموت زوجها لتغادر مدينتها وتذهب لبورسعيد، لتبدأ عملها في مهنة الصيد وتواجه العديد من الأزمات، لرفض الرجال المحيطين بها عملها في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال، مما يخلق دراما وتشويق تستمر طوال حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك منى زكي في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير ن النجوم، أبرزهم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى جوهر.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

 

مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 مسلسل تحت الوصاية الحلقة الاولي مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 433 مشروعًا بمجالات الصحة والتغذية في 49 دولة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«أوقاف شمال سيناء» تخصص 20 مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان

رمضان النجوم.. توفيق الدقن وحسن يوسف على مائدة إفطار إحسان عبد القدوس

«كاف» يخصم 6 نقاط من فيوتشر ويغرمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيداً في خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»