الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برلسكونى بعد إصابته بسرطان الدم: «سأتجاوز الأمر»

سيلفيو برلسكوني
سيلفيو برلسكوني

أكد رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني المُصاب بسرطان الدم والذي أُدخل إلى العناية المركّزة، أنه سيتجاوز محنته. وقال في عدد الجمعة من صحيفة "ال جيورناليه"، "إنّه أمر صعب، ولكنني سأتجاوزه هذه المرة أيضًا".
وأضاف برلسكوني في مقال نشره في هذه الصحيفة التي تعدّ جزءًا من إمبراطوريته الإعلامية "تمكّنت من اجتياز الخطر حتى في مواقف صعبة وحسّاسة".
وقال وزير الخارجية أنتونيو تاياني لقناة "راي 3" الجمعة، إنّ قطب الإعلام (86 عامًا) الموجود في العناية المركّزة منذ الأربعاء في مستشفى سان رافاييلي المرموق في ميلانو (شمال)، "استراح جيّدًا ويتجاوب جيّدًا مع علاجه".
وتاياني هو الرجل الثاني في حزب "فورتسا إيطاليا" الذي يقوده سيلفيو برلسكوني، والذي يعدّ جزءًا من الائتلاف الحكومي بقيادة جيورجيا ميلوني.
وبرلسكوني الذي يُلقّب بـ"الخالد" نظرًا لمسيرته السياسية الطويلة، والذي أعيد انتخابه عضوًا في مجلس الشيوخ في العام 2022، يعاني من التهاب مصاحب في الرئة نتيجة لإصابته بـ"ابيضاض الدم النقوي المزمن"، وفقًا لأطبائه.
في هذه الأثناء، علّق مناصرو نادي "مونزا" لكرة القدم الذي يملكه برلسكوني، لافتة على بوابات المستشفى كُتب عليها "كن شجاعًا سيلفيو! مونزا معك".
ويعدّ سيلفيو برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراءً في شبه الجزيرة مع امتلاكه ثروة تقدّرها مجلّة فوربس بنحو 6,4 مليار يورو. وكان في السنوات الأخيرة قد أُدخل عدّة مرات إلى المستشفى.
والشهر الماضي، أمضى الملياردير أربعة أيام في المستشفى ذاته، بسبب معاناته مشاكل في القلب وفقًا لوسائل إعلام إيطالية، قبل أن يخرج من المستشفى الخميس الماضي.
وكان برلسكوني قد دخل عالم السياسة في العام 1994، وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. وعلى الرغم من سلسلة الفضائح الجنسية والقضايا القانونية التي شوّهت صورته، إلّا أنّه احتفظ بمكانة خاصّة في قلوب العديد من الإيطاليين.

رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني برلسكوني سرطان الدم أنتونيو تاياني

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان»

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سامح الصريطي يفكر في طلب سوسن بدر بخصوص قتل زوجها

وفاة الفنانة شيرين الطحان

العثور على جثة طفلة متوفية في ظروف غامضة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. كوميديا سلاحف النينجا في مسرحية جوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيدًا فى خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»