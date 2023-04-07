الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

8 قتلى في اشتباك مسلّح بين فصيلين متمرّدين جنوب شرق بنجلادش

بنغلادش
بنغلادش

قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ في اشتباك مسلّح بين فصيلين قبليّين متمرّدين في بلدة نائية في تلال شيتاغونغ في جنوب شرق بنجلادش، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.
ووقع الاشتباك قرب بلدة رونواغنتشاري المغلقة أمام السياحة منذ اكتوبر حين أطلقت قوات الأمن حملة أمنية ضدّ "جبهة كوكي-تشين الوطنية"، وهي فصيل متمرّد برز مؤخراً.
وتسبّبت العملية بنزوح المئات من القبليين، وقد سار بعضهم مدى أيام لعبور الحدود واللجوء إلى ناحية نائية في شمال شرق الهند.
وقال قائد الشرطة المحلية طارق الإسلام في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ فصيلين مسلّحين متنافسين اشتبكا ليل الخميس، وقد عثر شرطيون صباح الجمعة على جثث ثمانية قبليين.
وأشار قائد الشرطة إلى أنّ هؤلاء "قتلوا في اشتباك مسلّح"، وقال إن نحو 60 شخصا هربوا من منازلهم في بلدة خامتانغبارا حيث وقع الهجوم.
وفي تصريح لفرانس برس قال مسؤول آخر في شرطة المقاطعة طالباً عدم كشف هويته إنّ الضحايا ينتمون لإتنية باوم المسيحية.
وقال إنّ هؤلاء يشتبهم بأنهم أعضاء في "جبهة كوكي-تشين الوطنية" وقد أرداهم فصيل منشقّ عن "الجبهة الديموقراطية الشعبية المتّحدة".
والشهر الماضي، اتّهم الجيش البنغلادشي "جبهة كوكي-تشين الوطنية" بقتل أحد جنوده وجرح آخر.
كذلك اتّهمت وحدة خاصة في الشرطة "جبهة كوكي-تشين الوطنية" بإيواء متطرّفين إسلاميين وتدريبهم.
وشهدت تلال شيتاغونغ الواقعة في جنوب شرق بنغلادش، تمرّدا استمرّ عقدين من الزمن وأسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
وانتهى النزاع رسمياً في العام 1997 مع توقيع اتفاق سلام، لكن على الرغم من ذلك لا تزال ستّة فصائل مسلّحة على الأقل تنشط في المنطقة، وفق الشرطة.

اشتباك مسل ح شيتاغونغ شرق بنغلادش بنغلادش الشرطة

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