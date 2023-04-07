السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان»

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، اليوم الجمعة، بجولة بنطاق مركز ومدينة بني سويف، تفقد خلالها عدداً من المحلات والمولات التجارية بالبندر، شادر السلع بقرية بليفيا وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، ومسئولي التموين والمجلس القروي.

وذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، باستمرار المتابعة لسير العمل في شوادر ومعارض أهلًا رمضان، والتي أقامتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض؛ لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع السكرتير العام المساعد، حركة البيع والشراء داخل الشادر، الذي يضم العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، والخضروات، بأسعار مناسبة عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة بالتوسع في تنظيم وإقامة تلك المنافذ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وبالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بوضع لافتات بالأسعار، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة لضمان استمرارية تشغيل المعارض والشوارد بكامل طاقتها، ومتابعتها بشكل يومي من خلال نواب رؤساء المدن والقرى ومفتشي التموين بالمراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال العارضين والتجار المخالفين واستبدالهم بغيرهم من الملتزمين بما تم الاتفاق عليه كشرط لمشاركتهم في المعرض أو الشادر، خاصة فيما يتعلق بنوعيات وأسعار السلع.