الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترخيص 728 إعلانًا مخالفًا بمراكز ومدن الشرقية خلال شهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقًا للقانون، وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وفي هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى الانتهاء من ترخيص عدد "٧٢٨" إعلان مخالف بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم ترخيص  "٧٧" إعلان بحى أول الزقازيق، "٨٨" إعلان بحى ثان الزقازيق، و"٤٧" إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، و"١٠" إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد، و"٦٤" إعلان بمركز ومدينة كفرصقر، و"٤٦" إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و"٥٧" إعلان بمركز ومدينة بلبيس، "١٨" إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق.

بالإضافة إلى "٣٠" إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، "٣٥" إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، "٤١" إعلان بمركز ومدينة فاقوس، "١٤" إعلان بمركز ومدينة الحسينية، "٢٨" بمركز ومدينة الإبراهيمية، و "٤٣" إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم، "٨" إعلانات بمدينة القنايات، "١٨" إعلان بمركز ومدينة ههيا، "١١" إعلان بمدينة القرين "٢٣" إعلان بمدينة منشأة أبو عمر، "٧٠" إعلان بمركز ومدينة صان الحجر وذلك طبقا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ الشرقية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات ترخيص إدارة الإعلانات الجمالي والحضاري الجمالي الإجراءات القانونية الحسينية الشوارع والميادين الرئيسية الشوارع والميادين

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