شيخ الأزهر: طغيان العادات والتقاليد على التشريعات القرآنية أثر سلبًا على المرأة

تحدث الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن ظاهرة فوضى الزواج والطلاق، وكيف أثر ذلك سلبًا على المرأة.

وقال شيخ الأزهر خلال تقديم برنامج "الإمام الطيب" المُذاع على قناتي "DMC" و"الناس"، إن ظاهرة فوضى الزواج والطلاق أثرت سلبًا على شخصية المرأة وأربكت حياتها وحياة أطفالها.

وتابع: "رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التي تكفل رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسئولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا أنها ما زالت تراوح بين مد وجذر وتقدم وتقهقر على طريق النهضة والإصلاح".

واستكمل: "سبب ذلك أمران الأول أنه حدث في مسيرة تشريعنا الفقهي ما يشبه السير في اتجاه عكس اتجاه النصوص، ذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث على التشريعات القرآنية والنبوية الواردة في شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها، حتى صارت التقاليد كأنها الأصول وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه الأصول".