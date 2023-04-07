الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة عين شمس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع (مصنع قادر للصناعات المتطورة) وجامعة عين شمس، لدعم المشروعات البحثية.

وقد قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن جامعة عين شمس الأستاذة دكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أركان حرب دكتور مهندس عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصـنـع قادر للصناعات المتطورة، مفوضاً من اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية التصنيع.

 وذلك للدراسة الفنية لموضوعات البحث العلمي المتخصص والدعم الفني اللازم لإجراء الإختبارات والقياسات المعملية 
كذلك المعاونة في الإرتقاء بمستوى الأداء والتطوير في المجالات ( فنى – تقني - برامج - ...) وأيضاً تقديم الدعم اللازم في مجالات الصناعة والإدارة والحاسب الآلي، حيث أن جامعة عين شمس بصفتها رائداً في مجال العلوم والبحث العلمي وانطلاقاً من رغبة الطرفين بضرورة التكامل وتنسيق التعاون المثمر والبناء الوثيق بينهما.

وفي سياق آخر، أعلن قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة  الدكتور أيمن صالح، عن فتح باب التقدم لأبحاث الخطة الاستراتيجية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بدءاً من الأول من شهر أبريل، فى ضوء الانتهاء من تسليم عقود تمويل المشروعات البحثية الممولة من جامعة عين شمس للعام المالى ٢٠٢٢-

ويكون التقديم برفع المشروعات البحثية على نموذج التقديم على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: https://www.asu.edu.eg/807/page، على أن يلتزم الباحثون بالنموذج المرفوع على ذلك الرابط والموضح به المعايير والاشتراطات الخاصة بالأبحاث.

إجراء الاختبارات اشتراطات استراتيجي استراتيجية البحث العلمي الاشتراطات الخاصة

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