الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالات بناء مخالف على أراضٍ زراعية بأحياء الإسكندرية

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين، بضرورة استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة، المقرر له، مؤكدًا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد «الشريف» على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة نحو 8 آلاف متر بالمخالفة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف على أراض زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبيس الثانية.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب بقيادة اللواء طه زهير حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن غرفتين من البلوك الأبيض بدون سقف على مساحة 35م٢ بشارع جمال عبدالناصر تمت إزالتهم بالكامل وجار تخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضى الزراعية  أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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إزالة حالات بناء مخالف أراضي زراعية الإسكندرية الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة

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