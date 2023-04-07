بعد تألق رامى ربيعة.. كولر يؤجل صفقة المدافع الجديد لنهاية الموسم

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، حسم صفقة المدافع الجديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر طلب من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، ارجاء ملف المدافع لنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أشاد بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه رامي ربيعة خلال مشاركته في مباراة الهلال السوداني وأن اللاعب نجح في لفت الانتباه بعد الروح القتالية والقيادة داخل الملعب لزملائه.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط قد رشحت العديد من المدافعين على كولر لتدعيم صفوفه بعد رفضه إستمرار أيمن أشرف وغموض موقفه من رامي ربيعة قبل أن يعيده لحساباته الفنية.

ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة مع لجنة التخطيط خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم قائمة الموسم القادم والصفقات الجديدة والمرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف.

كان سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على غزل المحلة ، خصوصًا أنها مباراة تتوسط مباراتين غاية في الأهمية، حيث جاءت بعد مباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا وقبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

وأضاف: “كولر حذر اللاعبين من قوة غزل المحلة ونتائجه الجيدة في الفترة الماضية”.

واستكمل قمصان: “اللاعبون ظهروا في حالة تركيز جيدة واستحقوا الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وعن مواجهة بيراميدز قال قمصان: “نستعد بقوة لهذه المباراة ولدينا تركيز وثقة من أجل الفوز بكأس مصر وإهدائه لجماهير الأهلي الداعمة لنا طوال الوقت”.

وعن دور الجماهير قال: “جمهور الأهلي العظيم كان له دور كبير في الفوز على الهلال السوداني، وكذلك في تقديم دوافع كبيرة وجديدة لنا جميعًا كجهاز ولاعبين ونتمنى استمرار هذا الدعم”.

وعن مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أكد سامي قمصان أن كل الفرق المتأهلة في دوري الأبطال قوية، والاستعداد للرجاء سوف يبدأ في التوقيت المناسب، لكن الآن تركيزنا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.