أخبار فاتتك| وفاة الفنانة شيرين الطحان و"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل للشباب

شهدت الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، التي شملت أحداثًا سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، يهتم الكثير بالاطلاع عليها، وتستعرض «الدستور» لكم من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

- وفاة الفنانة شيرين الطحان

توفيت الفنانة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن الفنان عصام السقا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الفنانة شيرين الطحان.

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- براتب 5500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بأحد فنادق شرم الشيخ، وبراتب يصل إلى 5500 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، موظف استقبال، وسباك، وترزي، ونقاش.

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- صندوق النقد الدولى يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى فى 2023

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي فى 2023.

وقالت "جورجييفا" فى كلمة لها من واشنطن، لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023

تتغير أسعار الدواجن بصورة مستمرة يوم تلو الاخر ما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعرها لمعرفة أخر التطورات التي وصلت اليه أسعارها خاصة مع استمرار التزايد الملحوظ في السعر.

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- عضو الزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد

كشف جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وفشلت مفاوضات الزمالك مع الألماني هايكو هيرليتش، لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا