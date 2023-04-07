الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عضو الزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفنى الجديد

الزمالك
الزمالك

كشف جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وفشلت مفاوضات الزمالك مع الألماني هايكو هيرليتش ليتم إسناد المهمة لمدرب مؤقت هو مدحت عبد الهادي، ورحيل الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد المقصود، وحسين ياسر المحمدي، بعد الخسارة أمام المصري.

وقال جمال عبد الحميد، في تصريحات تليفزيونية: "المدير الفني الجديد للزمالك صاحب سيرة ذاتية قوية، ولا نريد التعجل في التعاقد معه، نريد من المدرب الجديد أن يستمر الأربعة أشهر المتبقية من الموسم الجاري والعام المقبل، وعرض علينا 24 مدربًا وقمنا بتصفيتهم إلى 5 مدربين".

وأضاف: "هناك مدربون قيل لهم أشياء سيئة جدًا ووضعوا شروطًا صعبة للغاية، ونحن لم نوافق على تلك الشروط، والمدرب الجديد يوافق على شروطنا وليس شروطه".

وأردف: "نتفاوض مع مدرب عبر (زوم)، ونتفق معه على كل شيء ،وبعد ذلك سيأتي مباشرةً".

وأتم: "نريد الحفاظ على أموال نادي الزمالك، اتفقنا كمجلس إدارة ومعنا مرتضى منصور، نحن نسير بشكل صحيح".

جمال عبد الحميد الزمالك الدورى المصرى مدحت شلبي

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