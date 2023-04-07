الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنانة شيرين الطحان.. رحلت بعد صراع مع المرض

شيرين الطحان
شيرين الطحان

رحلت عن عالمنا قبل قليل الإعلامية والفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع.

 

من هي الفنانة شيرين الطحان

شيرين الطحان هي فنانة وإعلامية، ولدت في 5 يونيو 1976 وتخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، كانت بدايتها إلى عالم الشهرة من خلال التقديم التليفزيوني حيث عملت كمذيعة في التلفزيون المصري في قطاع القنوات المتخصصة من خلال قناة النيل للمنوعات، رشحت من  قبل المخرج أحمد يسر للمشاركة في فيلم 45 يوم مع عدد من النجوم منهم الفنان أحمد الفيشاوي لتنطلق بعدها إلى عالم التمثيل.

 

أعمال شيرين الطحان

كانت بدايتها في عالم التمثيل أدوارا صغيرة وبدأت في زيادة مساحة أدوارها وشاهدها الجمهور في أعمال مثل فيلم “أعز صحاب” بطولة عدد من الشباب وقتها منهم أحمد فلوكس وسوما، وتواجدت في عدد من الأعمال التليفزيونية ومنها مسلسل “رقم مجهول” مع الفنان يوسف الشريف، كما تواجدت في مسلسل “الركين” مع الفنان محمود عبد المغني و"السبع وصايا" مع رانيا يوسف وصبري فواز وكان من أشهر أعمالها مسلسل رمضان كريم مع سيد رجب وروبي وعدد من النجوم قبل 6 سنوات.

 

أصيبت شيرين بالسرطان خلال الفترة الماضية وتم علاجها ولكن عاد المرض وداهمها ومؤخرا تعرضا لوعكة صحية وأصيبت بنقص البوتاسيوم والهيموجلوبين ونقلت للرعاية المركزة منذ أكثر من شهر حتى رحلت عن عالمنا اليوم.

 

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعربت في بيان لها مؤخرا عن خالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استجابتها لطلب النقابة في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة في لفتة طيبة من الشركة خلال الساعات الماضية.

 

وحرص عدد كبير من أصدقائها وجمهورها على الدعاء لها بالشفاء خلال الساعات الماضية حتى رحلت عن عالمنا قبل قليل. 

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