الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة.. (صور)

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهدت أجنحة معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة،  إقبالاً كبيرًا من الجمهور، للاستفادة من التخفيضات، المقدمة على الكتب المعروضة، وخاصة جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يقدم تخفيضات تصل إلى ٤٠%، فضلا عن الكتب المعروضة بمبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، تضم مؤلفات تبدأ اسعارها من جنيها واحدا، وصولا إلى عشرون جنيها.

وتستمر فعاليات الدورة الحادية عشرة، لمعرض فيصل للكتاب حتى يوم ١٢ أبريل الجاري، بمشاركة ٣٠ ناشرا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.

وتقدم الهيئة العامة للكتاب، في جناحها بالمعرض مجموعة كبيرة من إصداراتها الحديثة، والقديمة، لتشجيع الزوار على القراءة واقتناء الكتب، سواء في مجال الأدب، أو الفكر، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو الثقافة الشعبية، أو التراث.

ونظم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، مساء أمس الخميس، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تقام على هامش فعالياته.

وشهد المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقامة ندوة بعنوان «الأغنية المصرية» شارك فيها حسن زكي، ومحمد الشافعي، وشرف عبد الرحمن.

كما قدمت كل من فرقة السيرك القومي، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية، عرض فني، على خشبة المسرح بالمعرض، المقام في أرض الهيئة بمنطقة الطالبية بحي فيصل.

وقدم المعرض للأطفال مجموعة متنوعة من الورش تتمثل في ورش صناعة فانوس رمضان، ورش رسم وتلوين، ورش حكي، وغيرها، يشارك فيها كل من الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، وزارة الأوقاف.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الأحد  الماضي، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل.

أجنحة معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب تخفيضات تصل إلى ٤٠ الثقافة والفن للجميع وزارة الثقافة الأغنية المصرية

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