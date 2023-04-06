قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة

قامت القوات الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى، للمرة الثالثة خلال أقل من 48 ساعة، حسبما أعلنت قناة العربية نيوز.

ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلى عملية اقتحام مروعة للمسجد القبلى داخل المسجد الأقصى بالقدس، كما اعتدت على المعتكفين داخله بعنف شديد، مُحدثة فيهم إصابات بالغة، ولم يسلم من ذلك الاعتداء البشع المصلون من النساء والأطفال.

وأظهرت مقاطع فيديو لعملية الاقتحام، الهجوم المروع لجنود الاحتلال على المسجد وإطلاقهم الرصاص المطاطى وقنابل الصوت، وسط صرخات الأطفال والنساء، ومحاولات المعتكفين صدهم عن اقتحام باحات المسجد، ما تسبب فى إصابة نحو 200 من المصلين بإصابات بعضها خطير.

وتسببت عملية الاقتحام فى إتلاف أجزاء من المسجد القبلى، وأجبرت شرطة الاحتلال المعتكفين على مغادرته بعد اعتقال عدد كبير منهم، من أجل السماح لعدد من المستوطنين بتقديم قرابين دينية داخل المكان.

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدانت مصر بأشد العبارات اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المسجد، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم النساء، فى انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت مصر، خلال بيان لوزارة الخارجية، أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطينى، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم.

وطالبت السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنًا آمنًا فى أيام شهر رمضان المبارك، مُحملة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير الذى من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التى تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين.