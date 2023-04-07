الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤسس "من علمنى حرفا": حل أزمة معلمى الأجر بالإسكندرية

فاطمة نوح مؤسسة المبادرة
فاطمة نوح مؤسسة المبادرة

تلقت مبادرة من علمني حرفا استغاثة من  المعلمين المتطوعين في محافظة الإسكندرية.


قال المعلمون خلال استغاثتهم:" قمنا بالعمل التطوعي بالأجر بناء على تعليمات السيد الوزير بتوفير عمل تطوعي بالأجر  قيمة ٢٠ جنيهأ للحصة منذ بداية الفصل الدراسي الأول وإلى الآن لم يتم صرف المبالغ المقررة لنا .. وقد علمنا هذه الأيام أن الإدارة تستعد لصرف هذه المبالغ ولكن سيتم احتساب شهر ديسمبر فقط".
 

وأضاف المعلمون:" نحن تحملنا عبء العملية التعليمية لأجل الوطن ولأجل أبنائنا الطلاب.. وكنا نأمل في أن يكون لنا نصيب وحظ في التعيين والتوظيف لأن غالبية المعلمين المتطوعين ذوي أعمار تتخطى الخامسة والثلاثين، لذلك نرجو النظر في هذه القضية وعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

 

من جهتها، أكدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفا أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وأكد مسئولي المديرية أنه جار إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين العاملين بالأجر بعد التفاهم مع مندوبي وزارة المالية.

 

وأشارت "نوح" أن مسئولي المديرية أكدوا أنه في حالة وجود معلم متضرر ولم يحصل على مستحقاته عليه إفادتنا بياناته والمدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها لحل المشكلة .

 

فى سياق منفصل كما كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن الاجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب فى امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تم وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب، مضيفًا أنه عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.

 

وفي إطار متصل، قال الوزير إنه تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، بجانب طرح نموذج استرشادي لامتحانات مواد الصف الثالث الثانوي العام على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات، كما تم مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الاعداد لكافة الطلاب.

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