إستجابة لـ«الدستور» رئيس أمانة المراكز الطبية تتفقد مستشفى كفر شكر التخصصى

تفقدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مستشفى كفر شكر التخصصى، لمتابعة نظام عمل المستشفى، وطاقم الأطباء والتمريض والإداريين، بحضور الدكتور محمد ناجى المدير الجديد للمستشفى وذلك إستجابة لما تم نشرة فى «الدستور» حول واقعة رفض ولادة سيدة لطفلها قبل دفع الرسوم ولم يسعف الوقت السيدة وقامت بوضع الجنين على باب قسم الاستقبال ولكنه نزل جثة هامدة.

وشهدت المستشفي واقعة مؤسفة، حيث رفض مسئولي المستشفي دخول سيدة للولادة قبل دفع 1600 جنيه وفق ماقاله أهل السيدة ، ولم يتوفر معهم هذا المبلغ، ووضعت السيدة جنينها على باب قسم إستقبال المستشفى ولكنه نزل جثة هامدة على الأرض.

وقررت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة إقالة مدير المستشفى، واحداث تغيرات جذرية فى الإدارة، وتشكيل لجنة لرصد وفحص السلبيات، ومعالجتها لخدمة وراحة المرضى وتوفير الكوادر البشرية الطبية لتقديم خدمة طبية عالية المستوى وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين والأطباء المقصرين فى حق السيدة المقيمة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وحضرت إلى مستشفى كفر شكر لكونها المنوط بها استقبال حالات الطوارئ والحوادث من مستشفيات جامعة بنها يوم الثلاثاء من كل إسبوع.

وشددت على ضرورة حسن إستقبال ومعاملة المرضى، وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية اللازمة لإنقاذ حياة أى مريض وبذل كل الجهود من أجل الاستغلال الأمثل لمقومات المستشفى التى تم تجديدها وتطويرها حديثا، ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة للكشف وعلاج المرضى على مستوى المركز والمدينة واستقبال حالات حوادث وطوارئ طريق بنها المنصورة، وفتح أقسام متخصصة لعلاج حالات القلب وجراحة الأطفال والأورام داخل المستشفى والعمل على خدمة جميع المرضى وبأحدث الإمكانيات تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية

وإختتمت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة جولاتها داخل المستشفى بالتنسيق بين المستشفى وعيادات التأمين الصحي بالطريق السريع بمدينة كفر شكر لاعتماد موافقات علاج مرضى التأمين الصحي داخل المستشفى للقضاء على المعاناة والتردد على أكثر من مكان للحصول على الخدمة التى سيتم توفيرها وتقديمها بمكان واحد لراحة المرضى