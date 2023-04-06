الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصريين outdoor" ومجموعة "الفخر" تبرمان اتفاقية تعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة

جريدة الدستور

أعلنت مجموعة "الفخر" برئاسة السيدة سماح سالم عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "المصريين outdoor" يمثلها الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهي إحدى شركات مجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية". وتتمثل هذه الاتفاقية في تعزيز ريادة قطاع الإعلان واستقدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات يما يخدم قطاع سوق الإعلانات في مصر. وقد جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيتم من خلال هذا التعاون تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات رواد الإعلان في مصر. كذلك، تقديم الاستشارات والبحث عن أفضل السبل في توفير الحلول الإبداعية الجديدة باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على قطاع الإعلانات.

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