مسلسل سره الباتع.. عايدة رياض ترفض زواج صافية من حامد وتتهمه بأنه السبب في وفاة زوجها

عاش فريق عمل مسلسل سره الباتع، حالة من الحزن بعد قتل قائد الحملة الفرنسية الجنرال بيلون، لشيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وسط انهيار حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، والفنانة حنان مطاوع، ابنة شيخ البلد، وحبيبة حامد، وعايدة رياض زوجة شيخ البلد.

مسلسل سره الباتع الحلقة 16





وتعلن حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية ابنة شيخ البلد، أنها لن تقبل واجب العزاء في والدها إلا بعد الأخذ بثأره، لتنتهي الحلقة الماضية على هذا النحو، إلا أن حامد يتوعد بالثأر، وبالفعل يثأر في بداية الحلقة الـ 16 من مسلسل سره الباتع لشيخ البلد، ويقتل بيلون، قائد الحملة الفرنسية، ليقام سرادق عزاء كبير لشيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، ويأخذ حامد واجب العزاء ومعه شباب القرية وتزغرد صافية.

وفي هذه الأثناء يطلب أحد شيخ القرية، من الفنانة عايدة رياض، زوجه شيخ البلد، أن يتزوج حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، وصافية، التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، إلا أنها ترفض وتتهم حامد بانه السبب في مقتل زوجها.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.