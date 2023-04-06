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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صافية ترفض تلقي عزاء والدها".. ملخص الحلقة 15 من مسلسل "سره الباتع"

سره الباتع
سره الباتع

اهتم عدد كبير من المواطنين بمشاهدة أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل سره الباتع، المقتبس من رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، والتي تدور أحداثه في عصريين مختلفين الأول يتحدث عن حقبة الحملة الفرنسية، ونضال الشعب ضدهم في القرى والمدن، والتفافهم حول رمز المقاومة، والعصر الثاني هو أحداث ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث أحتشد فيها الأهالي والشباب كتفًا لكتف مع قوات الشرطة للسيطرة على المخربين والإرهابيين.

أحداث مسلسل سره الباتع

وبدأت الحلقة الـ15 من مسلسل “سره الباتع”، بمقتل شيخ البلد والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، إذ اعتمده الجنرال بيلون، انتقامًا من أهل القرية الذين هربوا حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، وفي هذه الأثناء تذهب صافية، والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع إلى مكان أختباء خامد، لتجده مقيد في نخلة، وحوله شباب  القرية، يتوسل لهم أن يفكوا أسره، وهم يرفضون إلى أن تأتي صافية وتصرخ وهي تقف الى جواره في حالة انهيار، وبعد أن يحلو قيده، يهرع إلى قلعة الفرنسيين لتسليم نفسه، وإخراج الشيخ حامد، إلا أنه يقابل بحثمانة، وأهالي القرية ملتفون حوله ويصرخون.

ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. كواليس مقتل الشيخ سليم

وبعد دفن جثمان شيخ البلد، وهتافات أهالي القرية التي لاحقته، ترفض صافية، والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع، ابنه الشيخ أن تتلقي فيه العزاء، وتطلب من أهل القرية الرحيل لانها لن تقبل العزاء في والدها إلا بعد أن تثأر له.

تردد القناة الناقلة لمسلسل “سره الباتع”

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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