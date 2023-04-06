الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. كواليس مقتل الشيخ سليم

سره الباتع
سره الباتع

يواصل مسلسل سره الباتع الحلقة 15 استكمال أحداث الحلقات السابقة حيث تدور الحلقة في زمنين مختلفين وهى فترة الحملة الفرنسية على مصر و وقت ثورة 25 يناير .

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15

وتبدأ أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15 بجنازة الشيخ سليم «خالد الصاوي» ، وخلال الجنازة يؤكد  حامد «أحمد السعدني» أنه سوف ينتقم  لمقتل الشيخ سليم ويقتل القائد بيلو ويأتي برأسه.

مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة عشر 

تعود أحداث الحلقة 15  إلى ما قبل مقتل الشيخ سليم ، حيث تذهب صافية «حنان مطاوع» لحامد  لتقنعه بعدم الذهاب الي الفرنسيين لانقاذ الشيخ سليم فيتم اعدامه،  ولكن يتوجه حامد إلى القلعة التي بها الفرنسيين بعد أن قام أصدقاءه بفك وثاقه من الشجرة التي كان مربوط بها  ، وذلك  لتسليم نفسه من أجل إنقاذ شيخ البلد سليم ( خالد الصاوي )، الذي يقف شامخا لا يخشي الإعدام، ويوبخ القائد الفرنسي بيلو ويصفه بالجبان، الأمر الذي يدفع بيلو لقتل الشيخ سليم بمسدسه الشخصي . 

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مسلسل سره الباتع الحلقة 15

وفي صعيد الزمن الجاري تدور احداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15  في توقيت  ثورة يناير 2011 حيث  يظهر الإعلامي الراحل وائل الابراشي في التليفزيون حيث يشاهده  دكتور مسعود «عمرو عبد الجليل» ليتحدث عن  فكرة هدم الأضرحة التي كانت الجماعات المتأسلمة وقت الثورة تريد تنفيذها. 

ثم تتنقل أحداث مسلسل سره الباتع إلى  حامد « أحمد فهمي »، الذي يذهب  مع الدرويش عبد الله «خالد سرحان»إلى مقام سيدنا الحسين وإلى منزله ليحكي له عن سر الجواب المعلق في عنقه الذي يحكي عن جزء من حكاية السلطان حامد ، وحضرت اللقاء سارة « ريم مصطفى» ليتناولا مع الدرويش طعام الغذاء  لإقناعه بأن يقرأ لهما الكلام الموجود داخل الجواب، وبالفعل بدأ يتحدث بكلام غير مفهوم، لكنه يحكي عن جزء من حكاية السلطان حامد ومقامه المبارك في القرية .

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مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة عشر مسلسل سره الباتع الحلقة 15 حنان مطاوع خالد الصاوي

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