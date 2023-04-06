الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ16 من مسلسل «سره الباتع»

سره الباتع
سره الباتع

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل "سره الباتع"، أحداث الحلقة الـ16 والتي تدور أحداثها عن مقاومة أهل "شطانوف" للحملة الفرنسية، والذل الذي يتعرض له الأهالي خلال الاحتلال، والتفافهم حول بطل المقاومة الشعبية، للخلاص من هيمنة جيش الحملة الفرنسية على خيرات بلادهم.

ويبحث المشاهدون في الحلقة الـ 16 من مسلسل سره الباتع، عن ثأر شيخ البلد، الذي قتله الفرنسيين خلال احداث الحلقة الـ 15 من مسلسل سره الباتع، إذ توعد حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني،  الجنرال بقتل بيلون، قائد الحملة الفرنسية، ثمنًا على إراقته دماء شيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وينتظرون قرار أحمد فهمي، حول تسليمه للجوابات التي عثر عليها في مقام السلطان حامد، للعصابة المصرية المتخصصة في تهريب الآثار، والتي يقودها عمرو العمروسي، والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on و on drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

 

ويعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

 

كما يعرض مسلسل "سره الباتع" أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

 

سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل خالد يوسف مواعيد مسلسل سره الباتع مسلسلات رمضان 2023 يوسف إدريس أبطال مسلسل سره الباتع مواعيد عرض مسلسل سرة الباتع الحلقة 16 مسلسل سرة الباتع الحلقة 16 مسلسل سرة الباتع الحلقة السادسة عشر مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة الحلقة 16 من مسلسل سرة الباتع

مواد متعلقة

مواطنون عن وجبات إفطار التحالف الوطنى: متكاملة وتوزع بعد صلاة العصر

«سره الباتع» الحلقة 15: فشل خطة حامد في الهرب وبيلون ينفذ حكم الإعدام في شيخ البلد

«سره الباتع» الحلقة 15: حامد يثأر لشيخ البلد من قائد الحملة الفرنسية

أحمد فهمي يكتشف أنه من عائلة السلطان حامد.. مفاجأة الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع

«حامد ينقذ شيخ البلد من مقصلة الإعدام».. كواليس الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع

القنوات الناقلة للحلقة 15 من مسلسل سره الباتع

«شيخ البلد على مقصلة الإعدام».. ملخص الحلقة 14 من مسلسل سره الباتع

الحلقة 14 من مسلسل «سره الباتع».. «صافية» تهدد «ناجى» بالقتل لرؤية «حامد»

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

الرئيس السيسى يشارك فى مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات (صور)

وفاة طالب الطب ثالث ضحايا حادث تصادم فاقوس بالشرقية

مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس

الانتهاء من تحرير 11897 عقد فى منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة بالشرقية

الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" تتصدر التريند قبل عرضها بساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟