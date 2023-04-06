تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ16 من مسلسل «سره الباتع»

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل "سره الباتع"، أحداث الحلقة الـ16 والتي تدور أحداثها عن مقاومة أهل "شطانوف" للحملة الفرنسية، والذل الذي يتعرض له الأهالي خلال الاحتلال، والتفافهم حول بطل المقاومة الشعبية، للخلاص من هيمنة جيش الحملة الفرنسية على خيرات بلادهم.



ويبحث المشاهدون في الحلقة الـ 16 من مسلسل سره الباتع، عن ثأر شيخ البلد، الذي قتله الفرنسيين خلال احداث الحلقة الـ 15 من مسلسل سره الباتع، إذ توعد حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، الجنرال بقتل بيلون، قائد الحملة الفرنسية، ثمنًا على إراقته دماء شيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وينتظرون قرار أحمد فهمي، حول تسليمه للجوابات التي عثر عليها في مقام السلطان حامد، للعصابة المصرية المتخصصة في تهريب الآثار، والتي يقودها عمرو العمروسي، والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on و on drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل "سره الباتع" أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.